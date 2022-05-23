南韓人氣女團TWICE上周在美國舉辦2場安可演唱會，未料21日返韓進行PCR檢測，韓國成員娜璉、日本成員MOMO、台灣成員周子瑜確診新冠肺炎，所屬經紀公司JYP娛樂22日表示其他成員皆陰性，但23日證實成員Mina也快篩陽。好在周子瑜22日於個人IG發照報平安，讓粉絲稍微鬆一口氣。

染疫的周子瑜目前正在隔離休養中，但她心裡惦記著粉絲，22日在IG更新動態，並放上在美國遊玩的3張照片，可以看到她頂著褐色中長髮，身穿黑色休閒服，臉上施抹淡妝，站在街頭中對鏡頭甜笑；另一張照片，周子瑜眼前有龍蝦、薯條等美式大餐，她不禁笑開懷，還寫道：「Lobster is yummy」許多網友看了都紛紛留言關心，截稿前已有213萬個讚、1.9萬則留言，不難看出周子瑜的高人氣。

除了Sana、周子瑜、娜璉、MOMO染疫，Mina也成為TWICE第5位確診者，JYP娛樂23日發聲明表示，Mina從美國搭機及抵達南韓的兩次PCR檢測均是陰性，未料23日上午發現喉嚨痛，自主快篩後竟是陽性，目前已進行隔離休養。