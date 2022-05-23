台灣首府大學日前告訴學生要停辦，學生自救會赴立法院並和教育部官員會談，育部承諾，台首大若提出停辦計畫，教育部會以保障師生的權益為第一優先，同時只要外籍生學籍還在，就不會被遣返回國。

台首大學生自救會也呼籲學校「回歸校務正常」，讓同學正常選課修課，也請學校停止單方面的黑箱作業，一切就如同校長所答應學生的「依法行政」。

台首大學生自救會今天由立法委員郭國文安排下與教育部高教司副司長及專委及專員接見會談，學生自救會向教育部表示目前學校單方面停辦，學生的受教權立即受損。

針對校方表示「學校決定停辦Ｍ已與教育部取得默契」，教育部回應，沒有這回事。教育部說，學校目前並沒有提出實質的「停辦計畫」給教育部，所以根本未進入停辦程序當中。

教育部建議校方，讓停辦計畫回到原點，先公布給師生來進行討論與溝通，再依法定程序申請停辦。校方及董事會應該要「按照程序」舉行校務會議及校方與師生會談，討論未來要怎麼走。

教育部同時表示，若台首大提出停辦計畫，教育部會以保障師生的權益為第一優先。同時，外籍生也不用擔心，只要學籍還在，就不會被遣返回國。教育部近日會找董事會及校長細談學校運作情況，並派員南下與師生們溝通，以安撫他們情緒。