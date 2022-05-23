國民黨徵召張善政，國民黨桃園巿黨部前主委楊敏盛表示，主席終於做對1件事。（圖取自楊敏盛臉書／陳夢茹桃園傳真）

國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，為選戰投下震撼彈，有不少地方人士反彈，黨主席朱立倫等人更是發文道歉。國民黨桃園巿黨部前主委楊敏盛在其臉書直呼「主席終於做對了1件事」，就是徵召張善政，但現在要最重要的是弭平地方反彈的聲浪，營造大團結的氛圍。

楊敏盛在其臉書的居士隨筆中寫道，「主席終於做對了1件事」，很多好朋友一向對政治很冷漠，最近卻有不少人主動打電話來恭賀他，因為黨主席在罵聲連連中終於做了1件對的事，勇敢地、出人意表地徵召張善政代表國民黨黨競選桃園市長的寶座，雖然地方有反彈聲浪，但不得不承認這是短空長多的選擇。

楊敏盛說，記得上次市長選舉，他身為主委，曾說服張善政出馬與民氣鼎高的市長鄭文燦一較高下，卻失之交臂。如今張善政毅然接受徵召，雖起手勢太過怱忙粗糙，但優秀人才願意承擔，理性的市民應該額首稱慶。

楊敏盛表示，六都之一的桃園市需要1位高瞻遠矚大肚恢宏的能人，為桃園市發展做好長遠的規畫，不只給市民小確幸，還要能為市民摯劃大未來。以張善站的人格特質，加上他豐富堅實的學經歷，如果能夠入主市府必不會讓230萬市民失望。

張善政曾任行政院長，表現如何相信市民心中自有評斷，敢請全體市民冷眼旁觀，看看他在競選過程中是否能提出讓市民感動的政見，聽其言、觀其行，有賴各位市民明智的選擇，熱心的抬轎，讓能人善人順利入主市府。

楊敏盛坦言，現在擺在眼前的是如何弭平地方反彈的聲浪，營造大團結的氛圍，期待主席「用對的方法玉成其事」是所至盼也。