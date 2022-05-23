第75屆「世界衛生大會」(WHA)5月22日開議，會議首兩日的總務委員會及全會，討論是否將我國友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，外交部今天對此結果深表遺憾與不滿。

外交部發言人歐江安表示，外交部誠摯感謝聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯4友邦分別在總務委員會及全會為我WHA推案與中方進行2對2辯論。友邦代表均肯定台灣為全球抗疫的堅定夥伴，強調若要真正落實本年大會主題「醫衛和平，相輔相成」的精神，一定要互相包容及合作，而台灣獲納入WHA及其他「世界衛生組織」(WHO)的活動，才是成功控制疫情的關鍵。

針對中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，持續刻意曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，我國友邦代表明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦強調，台灣以觀察員身分參與WHA是一個衛生議題，與政治無涉。

歐江安表示，中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受。中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在世界衛生組織及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。外交部將更堅定地與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復甦的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。