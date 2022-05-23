大坂直美連續兩年法網提早出局。（美聯社）

去年法國網球公開賽因心理健康因素早早告別賽事的日本女將大坂直美，今年回到法國巴黎羅蘭蓋洛斯挑戰法網，似乎仍無法有更快樂的結局，第一輪比賽5比7、4比6不敵美國安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），再度提前於單打賽事收工。

從去年到今年經過兩次暫別球場休息、調整身心，生涯4度於大滿貫封后的前世界球后大坂直美，世界排名已經掉到第38，本屆法網並未能排進女單種子，首輪對手世界排名第28的安妮絲莫娃則是第27種子，此役大坂發球遇到不少麻煩，發出了8次雙發失誤，一發進球率也僅45%，也出現29次非受迫性失誤，僅打出13記致勝球。

安妮絲莫娃雖然也出現29次非受迫性失誤，但擊出27個致勝球，一發進球率71％，繼今年1月澳洲網球公開賽女單第三輪三盤大戰力克大坂直美，以及3月在一場表演賽再度取勝及這次法網，安妮絲莫娃取得對大坂的3連勝。

大坂直美生涯兩度於美網奪冠及兩次在澳網封后，生涯在法網最佳成績是2016年、2018年及2019年第三輪，且還沒在紅土大滿貫擊敗世界排名和安妮絲莫娃一樣高的球員。