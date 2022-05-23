因確診綠營內鬨 邱志偉不忍了痛批高嘉瑜

民進黨立委高嘉瑜、邱志偉陸續確診，高嘉瑜卻對外宣稱是因為邱志偉脫口罩喝咖啡才害他確診，對此，邱志偉今（23日）錄影片痛批，嚴厲譴責高嘉瑜委員，為了個人聲量不惜出賣自己的靈魂跟政治道德，要對外公開澄清，否則是一個無良、無知的政治工作者。

邱志偉表示，當前疫情嚴峻，全民嚴肅面對，特別是立委，關於高嘉瑜指控因他造成傳染，嚴厲譴責高嘉瑜委員，為了個人聲量不惜出賣自己的靈魂跟政治道德。

關於高嘉瑜指控因邱志偉服務處助理染疫，才害她確診，邱志偉強調，服務處助理是5月3日確診，5月13日就康復、解隔離回到工作崗位，何來助理傳染之說，胡說八道。

邱志偉表示，高嘉瑜指控因他在議場脫口罩、喝咖啡害她被傳染，請問高嘉瑜喝咖啡有戴口罩喝嗎？議場內所有委員都在喝咖啡，自己也是靜靜的喝，也沒有跟高有聊天，都是高主動來聊天，其他委員可以證明。

邱志偉表示，高嘉瑜跟外界譴責他因為脫口罩喝咖啡，希望高應該要對外界、全國民眾公開澄清，否則作為一個政治工作者，是一個無良、無知的政治工作者，太可惜了！太可惜了。

高嘉瑜則表示，不是真的要譴責邱志偉委員，疫情下大家都要做好自我防護，也不要互相指責。剛剛得知邱志偉的助理早在2周前就確診康復了，所以應該不是邱志偉染給她的，對於誤會邱志偉深感抱歉，也可能是自己傳染給他的，是開玩笑的，希望邱志偉委員早日康復。