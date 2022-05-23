YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生（本名余孫生）以無厘頭風格走紅，活潑搞笑形象讓他成為綜藝節目的常客；但平日工作滿檔的孫生，今(23日)在排練時竟突然在網路社群發限時動態表示：「覺得心臟痛」，後來更疼到呼吸困難，直接坐輪椅送醫，讓網友們嚇得直問：「怎麼了？」。

孫生今(23日)在為表演進行排練，練到半途中他突然PO出限時動態表示：「練到一半心臟好痛…」，從後續發出的動態中，可看出他仍然待在排練室裡面看大家彩排，自己暫時休息；怎料過沒多久，他又曬出了坐著輪椅到醫院就醫的照片，寫道：「心臟好痛，痛到走路都會痛…」

孫生排練途中突然PO出限動表示：「練到一半心臟好痛…」。（圖／取自孫生IG限時動態）

孫生經休息後症狀沒有明顯改善，還說「痛到走路都會痛」。（圖／取自孫生IG限時動態）

孫生稍後則以PO文形式，公開自己躺在病床上的照片，稱「感到呼吸很困難」，貼文一出，藝人張立東趕緊留言問道：「怎麼了？還好嗎孫？」，大批圈內好友也紛紛在底下留言關心，直問：「怎麼了」、「還好嗎？保重」、「為什麼？？？好突然，希望沒事」。

網友們關心表示：「感覺有點嚴重」、「還好嗎」、「打疫苗嗎」，不過孫生暫未說明自己的情況。其實孫生在去年農曆大年初四時，就曾因心臟痛而送急診，當時才喊「說要身體健康，真的不能太操勞」，沒想到相隔一年又再度送醫，粉絲也紛紛為他加油打氣，祝他早日康復。