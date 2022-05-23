為滿足民眾轉嫁防疫相關風險，新安東京海上產險表示，今年初推出的「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)商品，針對其中「法定傳染病隔離費用保險金」所衍生的「陪同隔離」理賠爭議，被保險人申請理賠時將採從寬認定。

新安東京海上產險解釋，原依據保單契約條款認定，被保險人應符合「傳染病防治法第48條」中須為法定傳染病確診者的密切接觸者，惟因被保險人認知不同致產生理賠爭議；由於此爭議主管機關已定調，為緩解醫療量能並支持防疫政策，因此，新安東京海上產險決議，將所謂「陪同隔離」之理賠申請會予以「從寬認定」。

新安東京海上產險表示，即日起只要依據「傳染病防治法第48條」所開立隔離單即可申請「法定傳染病隔離費用保險金」，而原先對於「陪同隔離」已發出照會單或在途的理賠案件，將會從寬盡速審核後撥款賠付，理賠作業程序中若有造成客戶諸多不便，也特此致上歉意。

近期疫情爆發以來，新安東京海上產險單日受理「防疫隔離險」理賠申請高達3000、4000件，累計已受理約3萬件「防疫隔離險」理賠案件，其中已完成賠付約1.1萬件，另1.9萬件(包含所謂「陪同隔離」約2000件)，由於短期內湧入大量理賠申請，新安東京海上產險表示，為忠實守護每位保戶的託付，本公司已加派人力並改善作業流程，務求盡速完成賠付作業。

最後，新安東京海上產險呼籲民眾共同落實防疫、鞏固醫療量能，守護自己也守護全民健康。