日本防衛省統合幕僚監部發佈消息稱，中國海軍航母遼寧艦21日穿過沖繩本島和宮古島之間，從太平洋進入東海，與遼寧艦航母編隊同往日本南部東海海域進行演練的7艘中國艦艇也一併同行。分析認為，遼寧艦航母很可能將要返航。

日本《共同社》報導，遼寧艦本月3日起多次在沖繩以南石垣島附近海域實施艦載戰機和直升機的起降。 21日下午5點左右在宮古島以東約220公里處航行後，航線轉向東海，隨行的3艘導彈驅逐艦和1艘高速戰鬥支援艦一同航行。

中國海軍航母遼寧艦21日穿過沖繩本島和宮古島之間，從太平洋進入東海，可能準備返航。（圖／日本防衛省）

日本防衛省稱，與遼寧艦等5艘艦船不同，20日1艘導彈驅逐艦、21日護衛艦和導彈驅逐艦各1艘通過了沖繩本島和宮古島之間。所有艦船均由海上自衛隊的艦艇和巡邏機進行監視。

防衛省發佈消息稱，本月3至12日和14、15日確認遼寧艦上進行了起降，據稱，艦載機起降次數超過300次。日本海上自衛隊幕僚長酒井良日前曾在記者會上表示，日本海上自衛隊非常關注遼寧艦如何在日本附近海域實施訓練，自衛隊正在收集信息，並由相關部門進行分析。

酒井認為，遼寧艦的運用能力「雖然尚處於發展途中，但不難想像會比海自和防衛省預想的更快提升水平。我們將進行客觀評估，今後採取對策。」