印度財政部21日宣布調降汽油稅和把煉鋼原料的進口稅率調降至零，以抑制通膨壓力。同時對部分鋼材課徵出口稅率達15％，22日正式生效，以減少出口來降低國內鋼價，結果令印度鋼鐵股23日全面暴跌。

印股S&P BSE Sensex指數小跌0.1％收約54,289點。但塔塔鋼鐵（Tata Steel）股價暴跌12.5％收1,023.6印度盧比。JSW鋼鐵（JSW Steel）重挫13％收547.6盧比。金達鋼鐵電力（Jindal Steel & Power）狂跌17.5％收395.55盧比。

傑富瑞（Jefferies）分析師曼格爾（Nitij Mangal）和沙胡（Sagar Sahu）在報告中指出口稅不僅可能傷害出口，給國內鋼價構成下跌壓力，和進一步壓縮鋼鐵業利潤。在全球經濟展望持續疲弱下，他們對印度鋼鐵股保持謹慎。

財政部對包括扁鋼、鋼筋和鋼條等幾項鋼材課出口稅率為15％，鐵礦砂出口稅率甚至高達50％。但煤炭和鎳鐵等煉鋼材料的進口稅率調降至零，目的是抑制國內持續飆漲的鋼價，和因此被推高的通膨壓力。

這對於印度的汽車、消費性電子和營建等產業來說，政府舉動能緩解生產成本高漲壓力。因為鋼價居高不下會壓縮企業利潤，若漲價來反映成本則會傷害買氣。

印度最大車商風神鈴木（Maruti Suzuki）董長巴加瓦（R.C. Bhargava）指進口成本高漲，是導致本地生產汽車售價變貴的主因之一，令許多人因此買不起車。

但鋼鐵商不樂見政府課出口稅。因為出口鋼材能為業者帶來較高利潤。有業者抱怨課稅將影響鋼鐵出口。

印度生產的扁鋼約15％供出口。政府對扁鋼課稅15％，將令印度扁鋼海外售價變貴，逼迫業者把更多鋼材留在國內販賣。去年大宗商品價格高漲，業者增加投資擴大產能，政府課稅令業者大受衝擊。