目前，上海、杭州、深圳等城市正在積極開展「步行核酸採樣圈」的工作，像上海已經佈局了便民採樣點和流動採樣點9900個，杭州全市每日開放採樣點位保持在1萬個以上。建立這樣的步行15分鐘核酸採樣圈，布設這麼多的監測點成本是否過高？如此大規模、高投入的進行核酸檢測的相關建設是否必要？中國國家衛健委官員表示，並非要求所有人群都要48小時檢測一次核酸，具體的檢測頻率視實際需要而定，不能一刀切。

今天（5月23日）下午，中國國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹分秒必爭，抓實抓細疫情防控工作有關情況，並回答媒體提問。

中國國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，Omicron變異株的特點，導致一些早期感染者不易被發現，但是已經具有很強傳染性。前期多地發生的Omicron聚集性疫情，被發現的時候，事實上已經在社區傳播了一段時間，這樣就給整個防控工作帶來了比較大挑戰。

「因此，在疫情輸入風險比較高的地區開展常態化的核酸檢測工作，有利於提高疫情監測預警的靈敏性，織密織牢疫情監測網，更早發現潛在風險，落實好『四早』要求。」郭燕紅說，同時也有利於實現「應檢盡檢、願檢盡檢」的要求，為民眾提供更加便利、快捷的核酸檢測。

郭燕紅表示，目前，大陸已有多個城市和地區都已經陸續探索實施常態化的核酸檢測工作。比如杭州、上海都已經做了採樣圈佈局，像深圳、大連、合肥，以及江西、湖北的多個城市也都開展了一系列工作，這些城市都是根據本地實際情況合理佈局核酸採樣點，重要的目的就是讓市民能夠就近就便進行核酸檢測，同時又不擠佔醫療機構的核酸檢測服務。

郭燕紅強調，這些實際工作的探索運行是穩定的，而且也取得了比較好的成效。特別是有些地方通過聯合採購核酸檢測試劑等耗材，進一步壓低了檢測成本，降低了檢測價格，促進了常態化檢測工作的有序開展。

郭燕紅表示，在疫情防控中立足於「防」是成本最低的，只有立足於「防」，減少病例發生、減少波及範圍，才能使得人民群眾的生命健康得以維護，才能使得經濟社會發展在一個穩定環境下運行。

此外，郭燕紅還談到，中國國務院有關部門也正在抓緊研究，進一步指導各地降低核酸檢測的成本和價格。

「常態化的核酸檢測，要根據當地的疫情防控的需求來決定，絕對不能一刀切。」郭燕紅說，並不是要求所有的城市都要建立15分鐘的核酸採樣圈，主要是集中在輸入風險較高的省會城市以及人口千萬級的城市。

郭燕紅強調，在頻率上也並非要求所有人群都要48小時檢測一次，具體的檢測頻率也是要當地根據疫情的發生發展情況和防控的需要來因時因勢確定。