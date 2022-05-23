台灣首府大學突然宣布將停辦，引起校內師生一片譁然，校內外傳聞更是沸沸揚揚，民進黨立委郭國文辦公室接獲大量陳情，今（23日）下午邀集教育部高教司、技職司至國會辦公室召開協調會議。郭國文強調，會站在「保障師生權益」的立場，盡力維護師生相關權益，後續師生尚有疑慮，將再次邀集教育部親自南下舉辦說明會。

郭國文表示，台灣首府大學於近日突然召開多場說明會，告訴師生台首大將停辦，師生擔心其權益極可能受到相當大的損害，辦公室上周四已先與教育部初步開會討論。

討論會中教育部提及，約4月底至5月初左右，台灣首府大學校方曾致電教育部詢問停招、停辦所涉及之相關法規範，然至今教育部皆未收到台首大之停辦申請計畫書。

郭國文說，上周五晚上與台首大自救會學生、教師見面時，學生訴求主要是希望能夠「原校畢業」、不得強迫學生轉學、盡速完成下學期選課及住宿登記，並希望教育部辦理學生受教權益檢核，協助開班授課，若學生有轉學意願者，學校也應協助學生辦理轉學事宜。

教師部分，多認為校方說詞反覆、對媒體放話，教育部應盡速派代理校長管理校務以恢復校務正常運作，並且應派員到校查核校務單位有無違反私校法，不應嚴重影響學生及教職員工之權益、並落實財務透明化。

他強調，今日協調會主要是目的是為提供首府大學師生向教育部提出陳情訴求，並遞交陳情書，會議中亦請教育部針對有傳聞台首大與教育部間之「默契說」向外界說明，教育部於會中特別澄清，僅提供校方停辦流程而告知相關法規。

郭國文提到，外界皆相當關心學校未來的動向，而本案目前尚未進入停辦程序之階段，若未來校方向教育部提出停辦計畫，他也會站在「保障師生權益」的立場，盡力維護師生相關權益。

另外，有關校內有外籍生是否會遭到遣返一事，教育部高教司長也回應，只要該生學籍仍在，即不會有遣返回國之問題發生。至於師生共同關心的校務基金，教育部進一步指出，董事會目前尚無權隨意動用，近期亦會邀集台首大董事會進行相關會談，了解學校細部之運作情形。

郭國文在會議最後作成幾項決議，並要求教育部應積極督導台首大校方與師生間之溝通，若後續師生尚有疑慮，他將再次邀集教育部親自南下舉辦說明會，以利師生釐清相關問題，讓權益損害降至最低。