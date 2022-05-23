現任世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）狀態超好，在2022法國網球公開賽女單第一輪花不到1小時，以6比2、6比0解決從會外賽打進來的烏克蘭選手崔蘭柯（Lesia Tsurenko），個人連勝場次推進到29場，是WTA巡迴賽從2013年起女單球員最長連勝紀錄。

在今年3月澳洲球后巴蒂（Ash Barty）宣告退休之後，思薇雅蒂成為首位波蘭籍WTA職業女網世界球后，今年已經長達3個月未嘗敗績，上次輸球是2月份杜拜女網賽，今天（23日）場邊還有球迷舉著「她可能不會再輸球了」的看板，簡單明嘹地告訴大家思薇雅蒂最近狀況有多好。

「當然想繼續連勝下去，但我也知道連勝會有結束的一天。」思薇雅蒂說，「基本上，我就是每天好好準備、專注在自己該做的事，不要去在意數字或是數據，只管好好打球、專心在比賽中，活在我自己的泡泡裡，就能幫助我維持下去，這是我這幾周在做的，我覺得要繼續這麼做下去。」

加上這次法網，思薇雅蒂生涯在職網四大公開賽第一輪戰績12勝1敗，大滿貫首輪賽事勝率92.3％在現役球員中，僅次於美國名將小威廉絲（Serena Williams）的97.5％。