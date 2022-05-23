大陸央視新聞報導，中國國務院常務會議日前召開，會議由國務院總理李克強主持，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。

會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要貫徹黨中央、國務院部署，堅定信心，果斷應對，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤。

會議決定，實施6方面33項措施，主要包括：

一是財政及相關政策。在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅2.64兆元。將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3200億元。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上。

二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的900億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。

三是穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加大陸國內國際客運航班。

四是促消費和有效投資。階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善型住房需求。新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。

五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。

六是做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啓動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。

會議強調要增強緊迫感，狠抓落實。有關部門要對一攬子措施盡快逐項細化並公佈實施。中國國務院將對地方落實穩經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。