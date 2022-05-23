胡宇威劇中會吃「藕片」穩定心情。（八大提供）

胡宇威劇中淚崩淋雨。（八大提供）

胡宇威、曾沛慈、吳岳擎合體現身直播。（八大提供）

胡宇威在新戲《親愛的亞當》飾演「任少凡」，遇到情緒激動就會吃「藕片」穩定心情，沒想到戲裡這個安神冷靜的小習慣，在首集播出後意外引發粉絲熱烈討論，甚至誤會他在吃「SIM卡」，讓胡宇威哭笑不得，因此22日晚播第二集前，胡宇威特別在個人粉專自拍準備吞SIM卡的搞笑照片，貼心提醒粉絲們準時打開電視追劇，贏得眾多網友迴響。

胡宇威透露以前完全不知道有「藕片」這個東西，直覺反應是跟蓮藕有關係的食物，或是經過調味，類似香脆洋芋片的口感，應該蠻好吃的，完全沒料到戲裡用的是偏向中藥材的類型，放入嘴裡需不斷咀嚼，口感很特別。胡宇威笑說拍攝前，劇組人員曾貼心提醒：「你可能要忍耐一下！」他當下心想沒那麼嚴重吧！等到實際吃了之後才了解「藕片」的獨特滋味。但胡宇威也強調很認同劇情為角色設計的這個小動作，「因為這也是給『任少凡』一個特色。」

《親愛的亞當》第二集最受25-49的女性觀眾青睞的收視高點落在男主角胡宇威希望能從女主角曾沛慈在VR體驗室留下的圖檔，來了解邂逅當日她提到的「大大的幸福」，他一路按圖搜尋，從體驗外型和圖檔相似的健康步道，再到穿上狂野風格的豹紋短褲，最後沉浸在巧克力的美味裡，男神逗趣的演出，吸引粉絲關注。

而昨晚播畢後，主要演員胡宇威、曾沛慈、吳岳擎更合體現身《百分百娛樂＋》節目直播分享觀後心得，三人不只演技一流，絕佳的臨場反應和互動默契也令人讚賞。其中胡宇威回想第二集播出在雨中淚水潰堤的那場重頭戲，因為拍攝當天溫差大，他差點冷到想罵髒話，再加上要背負劇中滿滿的情緒，甚至躺在地上和雨水、泥水攪和在一起，真的印象深刻！吳岳擎在《親愛的亞當》是與曾沛慈一起打擊財團掌握「基因編輯」技術的好夥伴，為了竊取重要資料，冒險當臥底潛入胡宇威的家族企業，讓曾沛慈笑虧：「根本是雙面人！請問私下也是這樣嗎？」引出風趣的吳岳擎搞笑回應：「本色演出！」瞬間笑翻眾人！吳岳擎也透露演間諜的心情其實蠻過癮！此外，曾沛慈也大方在現場清唱《親愛的亞當》插曲「我需要一些孤獨」，優美的歌聲讓胡宇威和吳岳擎當場秒變粉絲，隨著旋律打拍子搖擺，場面十分歡樂。