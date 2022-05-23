一名女網友表示，在一家公司待了將近十年，做得很無趣，沒想到疫情前突然被資遣，由於她做了快十年，投保薪資已是最高，因此接到資遣通知超開心，終於可以好好陪孩子了，雖然她表面上假裝哭著說對公司很不捨，內心卻對選擇資遣她的主管大喊「最大的貴人」。

這名女網友在臉書社團《靠北老闆/主管2.0》表示，她在一家公司做得很無趣，但因為錢多事少離家近，所以只好繼續沒靈魂的待著，因為待了快十年、投保薪資又是最高，因此她每天都在期待被資遣，這樣就能好好陪孩子了。

女網友表示，疫情前接到被資遣的通知。(圖截自臉書靠北老闆/主管2.0)

沒想到疫情前她竟然接到通知要被資遣，做夢都沒有想到，等了三年竟然可以如願讓她等到，但她還是假裝哭著說對公司的不捨，實際心情則是超感謝選擇資遣她的主管，直呼「您真的是我這輩子最大的貴人」。

原PO指出，她領了一般人年薪的資遣費，再加上半年失業補助金，坦言真的不算少，並奉勸想離職的人一定要沉住氣，「想辦法被討厭就可以順利被資遣了，不要傻傻的自己走人啊」。

網友則紛紛回應「還能演到哭著對公司說不捨，還真不容易啊」、「竟然還有這一招」、「夠不要臉！不錯！」、「投保薪資最高然後被資遣耶， 好爽」、「真不知道該說是夠聰明還是夠陰險」、「蠻勵志的」、「撐過就是你的了」，還有人說「一定是老公很會賺錢，資遣很快樂」、「羨慕」、「炫耀文無誤」。