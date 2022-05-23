近期，大陸國家衛健委提出要提前規劃準備定點醫院和方艙醫院，為什麼把定點醫院和方艙醫院區分開來？對於他們的規模上有沒有預期？方艙醫院的建設是不是意味著疫情變得嚴重了？大陸衛生官員強調，建設方艙醫院絕不是疫情嚴重的信號，而是做到「以快制快、有備無患」。

今天（5月23日）中國國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，Omicron變異株傳播速度更快、傳染性更強，再加上感染者病情總體比較輕，而且還有一定比例的無症狀感染者，感染者的數量會在短時間內大幅度增長。因此第一時間盡早將感染者進行收治，是切斷傳播途徑和防止進一步感染傳播的關鍵手段。為了最大限度實現應收盡收、應治盡治，統籌好疫情防控救治工作與正常醫療的關係，對於新冠肺炎的救治提出了積極構架平急結合的醫療救治體系，採取分類救治。

郭燕紅表示，根據Omicron的特點分類救治，就是輕症、無症狀感染者收治到方艙醫院，大部分患者病情比較輕，而且還有一部分無症狀感染者，在方艙醫院一方面是臨床觀察、治療，更重要的是防止進一步的傳播造成更大範圍的感染。另一方面，對於普通型、重症和有風險因素的感染者要收治到救治能力比較強的定點醫院，以提高治癒率，降低病死率，降低感染率。

郭燕紅指出，一方面，要求各地按照平急結合的原則，常規準備或改造一定數量的基礎設施，確保一旦有疫情發生的時候能夠在24小時之內轉化為方艙醫院投入使用。另外，建立分類收治和按梯度收治病人的機制，把輕型、無症狀感染者收治在方艙醫院，將有風險因素的患者、普通型和重症，收治到定點醫院，這樣按梯度進行收治。

郭燕紅表示，新的診療方案中根據臨床的經驗和一些研究提出，患者經過治療後，核酸檢測CT值大於等於35的時候，可以出院進行健康監測，這樣大大縮短了患者平均住院日，提高了醫院的醫療資源效率和週轉，避免形成對醫療資源的擠兌。既保證了新冠肺炎患者的救治，又不影響正常的醫療服務保障。

此外，常態化形勢下方艙醫院準備的意義為何？郭燕紅表示，方艙醫院事實上是依託一些符合條件的基礎設施，先做好一些佈局改造，包括必要的水電、廁所、淋浴，特別是通風和通道這些基礎設施。同時還要儲備一些病床單元、醫用物資、防護物資，並準備好相應的醫務力量。同時，也要安裝鋪設好醫療信息系統，在醫療過程中信息系統是非常關鍵的，所以這些線路也要預設好。一旦發生疫情的時候，它可以在很短時間內轉換成方艙醫院來使用。

郭燕紅表示，其實方艙醫院不僅僅是應對新冠肺炎，在應對傳染性疾病以及其他的大規模突發公共衛生事件都起到非常重要的作用。這些設施在平時的時候，它依然可以發揮原有作用，一旦需要能夠在很短時間內轉換成方艙醫院使用。

郭燕紅表示，在常態化疫情防控形勢下，準備一定數量的方艙醫院，一方面可以最短時間內迅速的擴充救治床位，減少對於正常醫療資源的佔用。而且能夠在很短時間內做到「床等人」，做到應收盡收、應治盡治。同時，也能統籌做好疫情防控和正常醫療服務，既保證了新冠肺炎的救治工作，又保障了民眾正常醫療服務。所以，方艙醫院對於實現這樣一個目標具有非常重要的意義。