胡宇威、謝欣穎、千田愛紗、展榮和展瑞23日出席湯姆克魯斯主演的經典續作《捍衛戰士：獨行俠》首映派對，其中確診新冠肺炎康復、剛解除隔離的胡宇威向大家報平安，說自己目前身體狀況很好、沒有後遺症，形容病癒後像是電玩遊戲裡吃到了「無敵星星」，有3個月的抗體防護。

至於病後如何養身？胡宇威有喝滴雞精跟吃必要的維他命，「最重要的是提高免疫力，一定要運動，朋友間看到第1句話就是問有運動嗎」，也坦承自己在確診之前好像在準備考試，每天都戒慎恐懼，反倒是出關之後有放鬆了一點，另跟他一起確診的老婆陳庭妮目前一切都好。

今胡宇威出席首映派對超級興奮，直言自己從電影第1集上映就是忠實粉絲，「小時候看到電影有心動，高中考大學就想考飛行員，但是因為我有近視眼所以無法」，他當時還真的有去考試，考試都考過了就是差在近視。現場他也穿了飛行員夾克致敬偶像湯姆克魯斯，自喻是帥上加帥。

同場出席的謝欣穎表示，自己與男友王柏傑兩人疫苗均1劑未打，王柏傑因為心律不整，謝欣穎則是有慢性疾病，兩人防疫的方式就是待在家不亂跑。電影放映前謝欣穎分享親弟弟也曾經想過要當飛行員，但飛安問題是家人都反對的關鍵，不過弟弟現在還是入伍當了職業軍人。