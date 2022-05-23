台灣兒童確診新冠肺炎引發腦炎的案例持續出現，指揮中心指揮官陳時中今天直言「這是警訊」。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學則在臉書發文指出，未滿5歲幼童沒有疫苗可打，體內幾乎沒有抗體，加上感染新冠肺炎引發腦炎的病程速度之快，治療的時間與效果皆十分有限。

謝宗學在臉書發文指出，1998年腸病毒71型肆虐，當年兒童感染人數估計超過30萬人次，其中重症405人，死亡78人，重症主要發生在五歲以下的幼童，主要原因是引起腦幹腦炎。跟今年Omicron變異株比較，腸病毒71型的重症率、死亡率、重症死亡率雖然都較高，但Omicron傳染能力更勝一籌，且引發兒童腦炎的病程速度也更快。

謝宗學表示，腸病毒71型腦幹腦炎發生的時間散佈在病程第二天到第六天，出現重症前驅症狀到真正重症最短還有8-12小時到24小時以上空窗期，可以讓醫療介入搶救。

然而，目前公布新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病例，幾乎是在發病當天或隔天就猛爆性出現，「似乎是前驅症狀出現後即變成真正重症，造成腦部破壞、水腫，最後回天乏術」。

謝宗學坦言，「以現有的病例資料分析，新冠肺炎併發嚴重腦炎時，目前所有醫療處置的治療效果十分有限」，自己也無法說出「嚴重急性腦炎發生率極低、家長不用擔心」的話語，只能再度呼籲大人做好防疫，未滿五歲的幼童只有盡量不要染疫，才是避免嚴重急性腦炎的方法。