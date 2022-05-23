大陸繼續加強銀行界的反腐，中國人民銀行（簡稱人行，為大陸央行）昆明中心支行前黨委副書記暨副行長段會全接受調查，成為近期人行系統涉貪的最新案件。

據大陸中紀委駐人行紀檢監察組消息，段會全涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。段會全於2018年5月免職退休。

據報導，段會全為雲南宜良人，自1980年開始在雲南各銀行單位任職，包括中國銀行昆明分行、國家外匯管理局雲南省分局、人行雲南省分行等。

爾後，段會全擔任人行昆明中心支行黨委委員、副行長兼國家外匯管理局雲南省分局副局長；經歷多次升遷，最後成為人行昆明中心支行黨委副書記、副行長、副巡視員，官職達到副廳局級。

段會全是人行系統近期肅貪的最新案例。上週三（18日），人行貨幣政策司前司長孫國峰因涉嫌嚴重違紀違法而被帶走，正接受紀律審查和監察調查。

據陸媒統計，再加上段會全的案例，今年已有至少16名大陸銀行高層遭到調查，顯示銀行反貪為「現在進行式」。