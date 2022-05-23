中央氣象局表示，今(23日)晚間起鋒面逼近，明天(24日)起至周五(27日)各地降雨機率逐漸增加，尤其西半部、東北部地區短暫陣雨或雷雨的範圍最廣，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，明起進入梅雨旺盛期，要特別留意劇烈天氣發生及致災性降雨。

今晚起到明天(24日)隨著鋒面逐漸接近台灣本島，各地降雨機率逐漸增加，尤其是西半部、東北部地區及馬祖短暫陣雨或雷雨的範圍會比較廣泛，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；明天下午因為暖濕西南風搭配太陽加熱作用，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，夜晚、清晨各地低溫22至24度，白天高溫相較於今天略為下降，北部及東半部約26至28度，中南部為28至30度。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至周五(25日至27日)鋒面由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周六至下周一(28日至30日)預估鋒面將北移至浙江海面附近，台灣附近環境吹西南風，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。31日至6月2日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。