創辦中國最大的社群媒體微信的大陸知名企業家馬化騰，名氣極大、財富在全中國名列前矛，但個人作風一向謹言慎行。令人意外的是，他最近在朋友圈轉發了一篇《除了胡錫進，沒人關心經濟了》的網路文章，並對其中一段文章評論稱：「這段描述得太形象了」。馬化騰的小動作引起外界熱議，許多人認為他在此時表態極不尋常，還有學者認為馬化騰此舉是「啞吧說話了！」

馬化騰所創辦的騰訊是大陸最知名的網路企業，旗下的微信目前是在大陸與海外華人圈極為流行的社群媒體與綜合性應用程式。不過做為社群媒體，微信在網路言論審查、刪帖、封號，而馬化騰本人則一向被認為是中國最低調、言行最謹慎的企業家。

《法國國際廣播》（RFI）指出，馬化騰近期轉發了一則帖子，但由於帖子的內容在時下中國經濟情勢不佳時相當敏感，許多人便被猜測馬化騰轉發的動作大有深意。

報導說，從《環球時報》總編位置上退下來的胡錫進在大陸公布4月份經濟數據時，有「觸目驚心」之嘆。5月20日他又發表文章表示，「需要拿出震撼彈級別的措施來讓市場恢複信心」。

胡文刊出後，當晚就有人發表回應文章《除了胡錫進，沒人關心經濟了》，文章讚揚胡錫進說了「大實話」，「甚至有了一些『死諫』的悲情感」。該文還批評，現在流行的政治正確是，誰去抱怨自己的企業經營和生計艱難，立即就湧出一大批人罵你「不顧全大局」，「鑽到錢眼裡去了」。

令人意外的是騰訊集團主席馬化騰在微信朋友圈轉發上文中的一段，並自己加上引言「這段描述得太形象了」。轉發的文章內容稱：「部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於甚麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。」

大陸學者張鳴為此評論說，「馬化騰在網上發言，基本上等於啞巴說話，連啞巴都說話了，可是大事不好。」馬化騰馬更難得地出面澄清：「我什麼都沒說過」。確實，馬化騰也就轉發一篇文章的段落，加了幾個字的評論罷了。

馬化騰的短短幾個字評論，在網路上引發熱議，許多人對微信的文字審查與刪號作風表達不滿，有網民說，「你一個人大代表都無法關心的事，何必挖苦網民呢？」「中國的企業家與企業淪落到今天這一步，誰該負第1、第2位的責任，難道不是很清晰嗎？」

報導引述網路評論說， 中國的科技巨頭近年來日子並不好過，敢說敢做的馬雲已銷聲匿跡，拼多多創始人黃崢與字節跳動創始人張一鳴毫無音訊，京東創始人劉強東完全退居幕後，美團創始人王興、滴滴創始人程維也在公開場合保持沉默，這些都顯示隱退的企業家越來越多。

馬化騰轉發討論胡錫進的文章在網上轟傳後，倒是胡錫進引發了憂懼之心，胡錫進隨即又發文稱，「關心中國經濟的豈止老胡，各地黨委政府哪有不關心域內經濟的。」他補充說，「不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴什麼高帽。」