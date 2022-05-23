好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與安柏赫德（Amber Heard）的離婚官司從上(4)月開庭起，雙方不但互控家暴，還狂拋證據互揭黑歷史，庭內庭外都充滿話題。如今官司審理進入第5週，安柏赫德方請出迪士尼高層蒂娜紐曼（Tina Newman）當證人；然而安柏的律師突拋一句話，把「羊駝」扯進來變成詰問內容，讓強尼戴普再度喜劇魂上身，當場嘴角失守笑到全身顫抖。

「羊駝」梗起源於官司開始之初，當強尼戴普親自坐上證人席時，安柏赫德的律師曾問強尼戴普：「如果迪士尼帶著3億美元和100萬隻羊駝來找你，也無法讓你重回《神鬼奇航》？是這樣嗎？」，強尼戴普回答：「是的」。當時這場官司受到的關注度還沒有現在熱烈，但這段奇葩問答就已經讓人嗅出，這場審判的走向似乎只會愈來愈荒腔走板。

安柏赫德在上週最後一次開庭時，請來迪士尼的製作主管蒂娜紐曼作證；蒂娜紐曼在庭中表明：「在看到的所有文件中，都沒有以任何方式提及赫德女士在2018年所寫的那篇文章」；該篇文章就是強尼戴普指控安柏赫德誹謗，讓他失去《神鬼奇航》演出的《華盛頓郵報》社論。

此外，安柏赫德的律師再次提起「羊駝」，在法庭問蒂娜紐曼：「迪士尼是否知道，強尼戴普曾宣示，即使用3億美金和超過100萬隻羊駝，也不願意回鍋演出《神鬼奇航》？」，蒂娜紐曼回答：「不知道」；安柏的律師再接著詢問：「迪士尼是否願意用3億美金和超過100萬隻羊駝，請強尼戴普回歸演出《神鬼奇航6》？」，當聽到這樣荒謬的問題，讓強尼戴普再也忍俊不禁，傻眼得嘴角失守，噴笑到全身顫抖不止。

而「羊駝」為何在這場官司中如此搶戲？其實是因為場外有強尼戴普的粉絲，曾帶著羊駝到現場為他聲援，成為了法院外媒體捕捉的焦點。