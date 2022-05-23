亞培（Abbott Laboratories）執行長福特（Robert Ford）為美國嬰兒配方奶粉缺貨致歉，並承諾6月將加速生產。在此同時，美國政府為解決配方奶荒，動用軍用貨機從歐洲載運嬰兒奶粉。

福特投書《華盛頓郵報》表示，「我們向每個對亞培感到失望的家庭致歉。」亞培矢言大舉投資，確保同樣的情形未來不會重演。

美國最大嬰兒配方奶粉供應商亞培因產品汙染，2月中自主召回密西根州史特吉思（Sturgis）工廠生產的嬰兒配方奶，並關閉該廠房，導致美國出現近代史上最嚴重的嬰兒配方奶缺貨。

疫情引發的供應鏈中斷已造成嬰兒配方奶粉短缺，福特坦言，關廠的決定加劇美國配方奶荒。

美國4名嬰兒因為飲用受污染的配方奶而住院，其中有兩人死亡。美國食品藥物管理局（FDA）雖然表示，造成嬰兒死亡的細菌與亞培工廠發現的不符，但福特表示，工廠發現細菌無法容忍，召回產品是正確的行動。

福特表示，公司計劃6月初重啟密西根廠，屆時將啟動全部產能，產量將提高逾一倍，但從生產到上架需要6至8周。

美國政府為了緩解奶粉荒，出動軍機從歐洲運送嬰兒奶粉，總計約有150萬罐。白宮表示，美國軍機從德國運送7.8萬磅（逾3.5萬公斤）的雀巢配方奶粉，22日已抵達印地安納州。

美國總統拜登在首架軍機抵達印地安納州前不久透過推特表示，「我們的團隊日以繼夜，為所有需要配方奶的人取得安全的產品。」拜登亦透露，第二架軍機載送的雀巢配方奶將運至賓州。

白宮國家經濟委員會（NEC）主委狄斯（Brian Deese）表示，22日的7.8萬磅空運奶粉占全國需求量的15％。在政府努力提出長效方法解決奶粉短缺之際，空運奶粉將能緩解未來幾日的需求。