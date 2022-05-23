好男友要珍惜！有名正妹報怨和男友還沒享受夠「愛愛」帶來的快樂，男友竟突然提出「要禁慾3年」，她表示由於日前生理期晚來半個月，驗孕棒驗出了「2條線」，雖然事後發現是因為服用抗憂鬱藥物而影響，但男友擔心2人還尚未有能力養小孩，才做出這樣的決定，但也讓她崩潰大喊「快忍不住了！」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示男友會特別記住她的生理期時間，日前她看到男友拿一支驗孕棒，像她表示已經半個月沒來了，要她驗一下是否懷孕，她認為自己大姨媽本來就很不準時，但沒意識已晚來半個月，眼見男友如此焦慮，只好驗孕看看。

當男友提出要「禁慾3年」後，不管正妹如何提出避孕措施，仍無法動搖男友的決心。（示意圖/shutterstock）

但正妹沒想到一驗，竟真的驗出「2條線」，她急忙跑去醫院檢查，才發現因為她有在吃抗憂鬱藥物，被藥物影響因此不準確，經過此事後，男友竟提出「要禁慾3年」，起初還以為男友只是講講的，直到發現男友近期前戲結束後，就不再進行下去，甚至她提出任何避孕措施，都被男友拒絕。

男友表示任何方式都有風險，希望能等到有能力養小孩才願意愛愛，她表示至今男友忍了4個月，都沒有破戒，但是對她來說非常難受，直喊「但我已經要忍不住了啦！」。

文章一出，網友紛紛留言表示「很好的男友，請珍惜」、「男友很在乎妳欸」、「事前藥不是都缺點，也有優點的，可以查查看」、「可以使用不會懷孕的地方」、「男生真的要懂得好好保護自己欸」、「放心，一陣子就忍不住了」、「這是一個好男人，妳要好好把握！」、「這樣的男人應該不多了」。