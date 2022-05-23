溫室氣體排放量盤查為推動溫室氣體減量之重要基礎工作，為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量之管理，環保署預告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，應登錄盤查排放源新增使用電力的間接排放溫室氣體，明年1月1日起上路。

環保署表示，為了解溫室氣體從哪些排放源排放，以及透過了解排放量來進一步研析減量措施，環保署預告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，並將法規名稱修正為「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。

環保署指出，自2016年公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包含發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業製程別，以及全廠(場)化石燃料燃燒產生的年溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上者，應於每年8月31日前完成前一年度全廠(場)溫室氣體排放量盤查登錄作業。

根據統計，2021年應盤查登錄2020年溫室氣體排放量的排放源計287家，直接排放量約223百萬公噸二氧化碳當量，約占全國溫室氣體排放量78％。

環保署表示，本次預告修正草案公告新增第二批事業應盤查登錄排放量之排放源，全廠(場)化石燃料燃燒之直接溫室氣體年排放量及使用電力之間接溫室氣體年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之製造業，自2023年1月1日起適用，應於明年8月31日前完成2022年度溫室氣體排放量盤查登錄，並於往後年度依規定期限辦理。