Nike Air Force 1可說是球鞋史上的奇蹟之一，眾多品牌的聯名與名人著用的加持推升了它在球鞋界的地位，而近期最受矚目的聯名系列則是路易威登已故設計師Virgil Abloh生前主導的Louis Vuitton X Nike Air Force 1 by Virgil Abloh限量球鞋，今年六月即將於網路上公開販售9款限量球鞋，已經引起時尚圈、潮流界與拍賣圈的高度關注。而此次為了宣傳Virgil Abloh生前的最後遺作，品牌也於今年5月20日至31日公開於紐約市綠點碼頭倉庫舉行公開展覽，一舉展出由Virgil Abloh生前所設計的47款Air Force 1，體會設計師與Nike Air Force 1之間的深厚記憶。

展覽空間以鮮明的橙色做為空間主調，並結合路易威登與Nike雙方的標誌，現場展出的47款Nike Air Force 1運動將以實體/虛體兩種不同形式呈現，讓觀者能更迅速的進入設計師的創作領域之中；而順著展覽路線，人們可以從會場裡展示的3D列印雕像理解設計師於路易威登時期的作品，更快速的進入他的超凡領域之中。而限量發售的9款球鞋官方售價從9萬1500元至11萬1500元不等。

Louis Vuitton X Nike Air Force 1 by Virgil Abloh展覽場館。（LV提供）

每雙獨特且充滿個性的Air Force 1，均由Virgil Abloh生前打造。（LV提供）