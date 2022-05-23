女星王心凌近日參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐3》，為了配合首集主題「回憶殺」，演唱《愛你》、《彩虹的微笑》等夯曲而登微博熱搜，連過去一起合作偶像劇《微笑PASTA》的張棟樑都成為焦點，現年40歲的他，比起20年前消瘦不少，讓部份網友一時之間沒認出。

王心凌因在《浪姐3》重現經典神曲《愛你》以及2006年主演的偶像劇《微笑Pasta》之主題曲《彩虹的微笑》，勾起七、八年級生的回憶，不僅登上微博熱搜，連「微笑Pasta」、「張棟樑 何群」、「小烏龜 北極星的眼淚」等關鍵字都榜上有名。

張棟樑、王心凌曾在16年前拍過《微笑PASTA》。（圖／中時資料照）

張棟樑得知自己的聲量忽然衝高，在社群平台曬出微博熱搜榜的截圖，受寵若驚地表示：「很多訊息進來一直在告訴我這件事～1、4、6 是組好數字～謝謝大家想念～～」而他的近況也跟著曝光，已2年多未在台灣有新作品，加上疫情因素，目前都待在家鄉馬來西亞，好在會透過社群媒體分享近況；他上月初貼出幾張為雜誌《品》拍攝的照片，可以看到整個人清瘦不少，連臉頰都凹進去，顴骨變得更明顯，與過去的「微笑王子」形象有些差距，讓部份網友詫異不已，直言：「不只是瘦而已，根本就已經是路人樣」、「完全就是老人家，他怎麼了」，但也有粉絲緩頰，認為每個年齡層都有不同的樣貌，張棟樑現在很有男人味。