近日北京市海淀區友誼社區連續檢出多例陽性人員。為最大限度降低社區傳播風險，有效遏制疫情蔓延，經疾控部門研判社區居民需進行集中隔離。在河北省支持下，張家口市安排7家服務過國際賽事的酒店用於接收，同步做好集中隔離期間的生活住宿保障。由海淀區安排轉運車輛100輛，在車內人員保持安全社交距離的基礎上，對友誼社區1800多人進行轉運。

據《北京日報》報導，將按照「應轉盡轉、應隔盡隔」原則，落實北京市最新防疫政策，先執行7天集中隔離，期滿後按照疾控部門評估意見，具備居家隔離條件的人員將繼續進行7天居家隔離，具體措施將根據疫情形勢動態調整。

同時，在確保疫情防控安全的情況下，考慮到有基礎性疾病人員、高齡老人、中高考學生以及需要照顧寵物的人員等特殊群體實際需求，經疾控部門評估後，可實行就地居家隔離。

據了解，北京市派出了第一批39人的醫療專家組，海淀區緊急抽調醫護人員13人、機關企事業單位黨員幹部36人、安保人員24人，共100多人赴河北張家口，保障居民集中隔離期間就醫用藥及其他生活需求。