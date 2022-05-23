夏季是蚊子大量出沒的時機，若不想再當人肉捕蚊燈、被蚊子吸到飽，一定要了解蚊子最愛叮哪種人，除了較為人知的容易流汗、體溫高以外，原來還有一種成分的氣味對蚊子非常有吸引力，營養師余朱青表示，若不幸被蚊子咬了，別再劃十字，她提供簡單3步驟，可以幫助快速止癢。

余朱青在粉專指出，下列這4種人是蚊子的最愛：

1. 容易流汗的人

某些化學成分對蚊子非常有吸引力，像是汗水裡的乳酸、化妝品裡的硬脂酸等氣味，如果想遠離蚊子，建議畫淡妝出門，外出時記得隨時擦汗，保持乾爽。

2. 呼出二氧化碳多的人

蚊子會透過二氧化碳的濃度來鎖定目標，所以當你活動量高、肺活量大的時候，蚊子會當成是歡迎的訊號，速速飛來。

3. 體溫高的人

蚊子觸角的受熱體對溫度特別敏感，哪裡溫度高，馬上啟動追蹤模式，孕婦、小孩、喝酒的人，因為體溫偏高，很容易成為蚊子的覓食對象。

4. 穿深色衣服的人

蚊子喜歡停留在弱光的背景，所以黑色、藍色等深色，是蚊子最愛的顏色，而且吸熱效果好，容易讓二氧化碳停留，成為牠們的絕佳棲息帶。

此外，余朱青表示，被蚊子叮咬時，劃十字可能沒那麼有效，她提供下列快速止癢的簡單3步驟：

1. 簡單清洗

用鹼性肥皂沖洗，中和蚊子的酸性唾液。

2. 冰敷/輕拍肌膚

可以抑制搔癢訊號傳達到大腦，減輕癢感。

3. 塗藥

塗抹皮質性類固醇藥膏，改善傷口腫脹。

余朱青提醒，怕蚊子盯上你，建議可以穿著長袖長褲，或將防蚊液噴好噴滿，較能與蚊子保持安全距離。