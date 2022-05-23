新加坡4月核心消費者物價升溫。星國統計部23日公布，4月不含個人陸路交通和住宿費的核心消費者物價指數（CPI）年增3.3％，符合市場預期，但高於3月的年增2.9％，主要因為食品和電費上漲。4月CPI年增5.4％，與3月一致。