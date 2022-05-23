新加坡4月核心消費者物價指數 年增3.3％ 22:132022/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡4月核心消費者物價升溫。星國統計部23日公布，4月不含個人陸路交通和住宿費的核心消費者物價指數（CPI）年增3.3％，符合市場預期，但高於3月的年增2.9％，主要因為食品和電費上漲。4月CPI年增5.4％，與3月一致。 《國際經濟》10年之最 星國4月核心CPI年增3.3% 日本核心通膨率破2％ 創七年多來最大增幅 央行全力調節 隔拆利率持穩在0.18～0.19％ #消費者物價指數 #CPI #新加坡 #核心消費者物價 #星國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》7年最高 日核心CPI升破2%達標 09:582022/05/20 財經 世界能源理事會示警 全球能源危機 重創消費者 04:102022/05/21 全球財經 嚴宗大今赴立院報告 預示央行升息機率高 04:102022/05/19 財經要聞 等了13年！日CPI年增率站上2％ 04:102022/05/21 全球財經 世界能源理事會：全球能源危機重創消費者 22:262022/05/20 財經 英國通膨炸鍋 消費者信心創新低 04:102022/05/21 全球財經 李顯龍：不與中國貿易將付出代價 製造更多摩擦 12:182022/05/23 兩岸 徐若瑄登蛋延期眼淚止不住 04:102022/05/20 娛樂新聞 全球經濟極度不安 原因都出在它身上 14:042022/05/21 財經 蔡政府執政6年 國民黨：國人面臨4高壓力 11:192022/05/20 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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