「擊」破人生困境，內埔農工李敏獲總統教育獎。(內埔農工提供)

「擊」破人生困境，內埔農工李敏獲總統教育獎。(內埔農工提供)

身材高挑、笑容甜美的李敏，是來自國境之南的新台灣之子，更在去年全中運榮獲拳擊金牌，並入選全國潛力選手之列，她求學過程不畏困境、努力向上精神，也為自己贏得2022總統教育獎殊榮。

李敏從小與印尼籍母親相依為命，家中經濟不佳，只靠媽媽打工微薄收入維持，雖從國小就在課業及學藝方面表現不俗，但因單親、低收加上皮膚較黑，體型也稍胖，所以同儕霸凌從沒少過。李敏曾說，國中、國小自己個性很封閉，腦袋裡總充滿負面思想，覺得人生是黑暗的。

因緣際會下，她在國三接觸拳擊運動，畢業後更接受啟蒙教練蔡耀鈞鼓勵，到拳擊傳統名校內埔農工就讀，就當揮別過去、給自己一個挑戰機會，於是開啟她離家前往100公里外的內農求學。

高中教練傅志群說，李敏不曾接受正規校隊嚴苛訓練，各項體能、肌力及技術都差別人一大截，加上拳擊本身就是一項異常艱困的運動，無論身心意志都要超乎常人，可想而知，進到高中第一年的她有多難熬。

幾乎每天都練到哭，身上出現大小傷更是家常便飯，但她總是能夠擦乾眼淚，重新戴上拳套，堅持不放棄繼續練習，這真的非常不容易，傅志群坦言，沒有幾個女生可以熬得住。

經過2年刻苦訓練，李敏從一個拳擊門外漢，成為全中運金牌選手，更獲得屏東縣頒發的傑出運動員獎，允文允武的她，也在上月獲頒全縣模範生殊榮，近日更接獲通知，拿下「2022年總統教育獎」。

在得知獲獎消息後，李敏難掩興奮地說，不敢相信自己能夠獲獎，覺得一切都好夢幻。已經考取國立臺灣體育運動大學的她表示，希望有朝一日，能成為國家代表隊的一員，在國際舞台上為臺灣爭取榮耀，讓世界看見臺灣，也希望未來能成為教練，栽培更多優秀拳擊種子。

此外，因為在成長過程中，接受過許多來自社會上的幫助，李敏希望未來也能從事社會服務工作，期盼藉由自身努力過程，激勵更多女孩，及像她一樣來自單親、低收及新住民等弱勢家庭的孩子，讓他們知道「只要堅持信念，不輕言放棄，人生可以很精采，未來也可以不一樣。」