美國總統拜登23日在日本東京宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），包含日韓、印度、澳洲等13個國家成為初始會員國，我國則被排除在首輪名單之外。對此，行政院政委鄧振中認為都有「防備」，但整個布局「還是蠻穩的」。

IPEF初始成員包含美國、日本、印度、南韓、澳洲、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、紐西蘭和汶萊。除了台灣被排除在外，緬甸、柬埔寨、寮國等親中成員也不在內。

美國與印太夥伴共同成立IPEF，在4大支柱上的合作內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。

對於我國未被納入IPEF初始成員國，甫從泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議返台的鄧振中表示，對於結果多少有些防備，畢竟美國要納入台灣需要其他國家同意，也要考慮和其他國家的互動，不過過程中我國依舊積極爭取，「整個局還是步的蠻穩的」，和美方關係密切，會持續對話，像是台美「經濟繁榮夥伴對話」就有討論到供應鏈，跟印太戰略裡關注項目，有相當妥善的機制。

由於鄧振中將於數周內再度與美國貿易代表署（USTR）代表戴琪會面，鄧對此表示，不管是用視訊，還是可以見到面，「一定會和她討論IPEF」，希望能夠找到雙方都同意，且比現在更提升台美雙邊經貿關係的做法，且要更密切，是很清楚的目標。目前雙方人員都在集思廣益中，台美互動不能只有一個TIFA機制。

鄧振中22日受訪時也說，IPEF「總是會找出方法容納台灣」，只是看用什麼方式安排，不必太過擔心。