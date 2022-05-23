專家預期韓國央行26日召開例會可能再度宣布升息1碼，以對抗通膨。《華爾街日報》調查26位分析師意見，有23位預期5月貨幣政策會議將再升息1碼，幅度與4月相同，將利率上調至1.75％，將創下2021年8月以來利率連五升紀錄。