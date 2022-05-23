打嗝是身體排氣的自然反應，但若是飄散出異味時，可能代表健康出現狀況，外科醫師陳榮堅指出，如果打嗝時氣味難聞，像是苦味、腐臭味、血腥味，不可輕忽身體發出警訊，因為最嚴重可能是癌症導致。

陳榮堅醫師在個人網站《陳榮堅醫師 健康--源起》指出，造成打嗝的原因有很多，可能是跟中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫隔膜受到刺激，甚至是癌症等因素有關，當打嗝排出的氣體有下列3種異味時，就要留意可能是身體發出警訊了：

1.打嗝帶有苦味－與膽汁逆流有關

像是糖尿病患者，胃的蠕動排空不好，容易有膽汁逆流的情況，此外，因為十二指腸是一個特殊的憩室，膽汁原本從該處出口排出，一旦排出不順就會形成膽汁逆流，過去曾有患者發現打嗝出現苦味，結果檢查後發現是罹患胰臟癌。

2.打嗝帶有腐臭味－可能與胃發炎、胃癌有關

當胃嚴重發炎時，胃壁上會出現密密麻麻的腐敗組織，這時打隔就會有腐敗胃，另一種狀況是胃的出口有阻塞，食物積在胃裡發酵後，也可能會導致打嗝有腐敗味產生。

3.打嗝帶血腥味－可能與消化道出血或是腫瘤出血有關

陳榮堅指出，若打嗝飄出血腥味，代表胃潰瘍嚴重到出血，或者是胃癌已經大量出血，提醒民眾要特別留意。