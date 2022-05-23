美國總統拜登今(23日)在日本和首相岸田文雄舉行高峰會後的記者會中，被問到如果北京對台動武，美國會軍事介入保衛台灣嗎？拜登回答「若中國侵台，美國會動用武力保衛台灣」。對此，資深媒體人趙少康表示，他主張蔡英文總統應該立刻要求外交部，請美國國務院把拜登的「武力保衛台灣」白紙黑字寫下來，留下記錄以免日後變卦反悔。

綜合《路透社》、《俄羅斯衛星通訊社》等外媒報導，拜登今日在東京的記者會上，被問及美國是否會對中國大陸強行控制台灣的企圖進行軍事干預時，他回答「是的」，當現場記者再次詢問「你會嗎」，拜登再度點頭，並表示如果北京侵犯台灣，美國會軍事捍衛台灣。

針對美國總統拜登喊「美國願軍事保衛台灣」，中廣董事長趙少康表示口說無憑。（圖/本報資料照）

「這是我們做出的承諾」，拜登說：「我們同意一個中國政策，我們簽署了它以及所有協議，但透過武力奪取的想法並不合適，會擾亂整個地區，並成為類似在烏克蘭發生的另一場行動。」不過他也補充，希望這類事件不會發生，他強調，美國與其他國家一起確保中國大陸不能對台灣動用武力。

趙少康23日在臉書發文表示，拜登以美國總統的身分說出要用武力保衛台灣，絕大多數台灣人都會表示歡迎。拜登的表態是一件大事，等於把美國對兩岸的政策從戰略模糊轉為戰略清晰了，這是何等重大的改變？

趙少康認為，美國對台灣的「一法、三公報、六保證」，都是一個字一個字寫下來的，雖說「總統無戲言」，但口說無憑，他主張蔡英文應該立刻要求外交部，請美國國務院把拜登的「武力保衛台灣」白紙黑字寫下來，留下記錄以免日後變卦反悔。

趙少康坦言，當年共軍發動823砲戰時，彈如雨下，中華民國跟美國還簽有「中美共同防禦條約」，結果美國從頭到尾都沒派出什麼兵，今天光憑拜登隨口回答記者說要用武力保衛台灣，並不足以讓台灣放心。

對於拜登給出肯定回答後，白宮緊急向記者發出聲明：「正如總統所說，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，還重申了我們根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

趙少康強調，白宮緊急澄清模糊了拜登的「肯定」，更凸顯了拜登必須白紙黑字寫下承諾的重要性。