法網去年女單冠軍克蕾切可娃今年法網首輪落敗。（美聯社）

2022法國網球公開賽會內賽第2天女單再度出現爆冷戲碼，第2種子、去年冠軍捷克好手克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）6比1、2比6、3比6遭世界排名第97的地主選手帕芮（Diane Parry）淘汰，成為史上第3位首輪出局的法網女單衛冕者。

克蕾切可娃今年因為右手肘傷勢休息了3個月，法網是她從2月以來的第一場正式賽事，在準備可能不夠充分的情況下，奮戰三盤後無奈出局。其他兩位奪冠隔年止步首輪的法網女單衛冕者，分別是2005年俄羅斯米絲基娜（Anastasia Myskina）、2018年拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）。

和克蕾切可娃這次交手，是年僅19歲的帕芮生涯首度對上世界排名前十高手，首盤克蕾切可娃打得相當強勢，在雙發失誤之後連續贏下15分，但在6比1、2比0領先後，被帕芮扭轉局勢，克蕾切可娃也成為今年法網前兩天會內賽，繼第6種子突尼西亞嘉柏（Ons Jabeur）、第10種子西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza）後，第3個落敗的女單前十種子。