據大陸供應鏈消息人士表示，iPhone14設計已經完成，蘋果正在向台企代工廠商要求大規模招工，主要的標的是富士康河南鄭州廠，要求配合廠商積極準備，以應對可能提前生產的要求。

據《快科技》報導，對於蘋果來說，為了降低疫情對新產品的衝擊，他們也在積極準備相關的生產工作。來供應鏈最新消息稱，蘋果正在要求富士康為iPhone 14生產工作做準備，具體來說就是後者在鄭州工廠大規模招工，以應對iPhone提前生產。

按照供應鏈消息人士的說法，iPhone 14的相關設計工作已經完成，6月將開始試產，如果沒有大的意外，7月底8月初開始量產，並迎接9月份的正式發佈。

除了iPhone 14外，供應鏈還表示，在非蘋果陣營傳出大舉下修出貨數量之際，蘋果iPhone銷售相對穩定，甚至傳出第2季增產1000萬支iPhone 13 Pro，主力代工廠也小規模招工，除了應付增產的訂單，也為下半年將推出的iPhone 14新機預做準備。

供應鏈消息人士指出，由於第2季為傳統淡季，也是蘋果新舊機種交接的轉換期，蘋果計劃淡季大幅增產iPhone 13 Pro系列，主要因為iPhone 13 Pro系列銷售強勁，而且目前iPhone 13 Pro系列供應量相對短缺。

另據《IT之家》引述接近富士康的人士表示，基於蘋果目前的產能顧慮，今年 iPhone 14 系列的備貨工作提前至少2個月，預計今年 iPhone 14 備貨量將會比 iPhone 13 的3000萬部更高，用以應對可能突然發生的供應鏈風險。

報導說，5月22日，iPhone 最大組裝基地富士康數位產品事業群鄭州廠開始對普工進行面試，返費（仲介提供給求職者的獎金）為人民幣5500元。

消息人士指出，蘋果雖積極推動代工夥伴海外佈局，包括印度、越南等地，但非中國大陸地區的運營和生產情況仍待調整。如印度只能負責組裝中低端iPhone，當地疫情加上當地工人工作效率不高，無法承接 iPhone 13等高端iPhone的生產任務。因此，高端 iPhone的組裝仍以中國大陸地區為主。