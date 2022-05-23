女星周曉涵演出過許多膾炙人口的戲劇作品，近期在《機智校園生活》中扮超正老師，成為不少觀眾心目中的女神。周曉涵今(23日)也搭上「關於我可能讓你很意外的point」的網路熱潮，大方分享了25個自己不為人知的特點和經歷，其中不但透露自己會邋遢地去泡大眾裸湯，還自爆曾想跟按摩師交往；此外還有「喜歡過女生」、「等遲到的男友5小時且沒生氣」，都令網友驚呼連連。

周曉涵今(23日)在臉書貼出「關於我可能讓你很意外的point」，她透露自己：「雖然看起來很主動，但其實個性很害羞」，還有特別的生活習慣包括：「喝醉會講八國語言」、「會說夢話，而且還能跟人對話」、「會把自己弄得很邋遢去泡大眾裸湯」、「大部份時間都用嘴巴呼吸，因為鼻子一年有360天都塞住」，都令人驚訝與平素認識的女神形象反差不小。

周曉涵還透露自己成長期的戀愛史，包括：「小時候喜歡過女生」、「國中主動搭訕過漂亮學姊，還成為了筆友」、「18歲以前告白失敗率高達90%」、「曾”站”在捷運站內等遲到的男友五個小時，而且沒生氣」、「愛按摩的程度瘋狂到曾經想跟按摩師交往」，充滿各式爆點。

周曉涵調皮地在貼文最後問大家：「意外嗎？」，這篇PO文內容確實讓不少粉絲感到驚訝，留言表示：「妳是異於常人」、「不意外，因為女神有獨特的一面，哈哈」、「突然想轉行去當按摩師傅了」；其中最讓人意外的就是女神竟然有耐心等男友5個小時：「讓我很意外5個小時欸，女神怎麼有辦法等那麼久還不生氣」、「當時妳一定很愛那位男友，錯過妳是他的損失」、「很多人也願意站著等妳五小時」。