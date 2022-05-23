維修人員降下車輛時，眼見車輛失去重心欲搶救，遭重壓在車底。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

工作時真的要注意安全，尤其別不自量力！有名男子在臉書放上1段30秒影片，影片中是在大陸某修車廠，有位維修人員要把車輛降下時，升降機疑似出問題，導致平台上的車輛重心不穩，該維修人員欲搶救該車輛伸手去拉，豈料，下秒慘被重壓在車底下，數10名一擁而上，趕緊救人；網友見影片也表示「這下完了！下半身都完了！」、「調皮阿，沒事亂摸」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並傳上1段30秒影片，影片中是在大陸某汽車維修工廠內，畫面中有名維修人員靠近白色車輛，欲將該車降下，不料，當車子下降到一半，升降機突然出問題，導致白車重心不穩，右前輪側突然升高，該維修人員趕緊拉住右前輪，但也被車子拉了上去，下秒該維修人員拉不住掉落地板，該車輛也急速墜下，直接重壓在維修人員下半身上，其他數10名同事一擁而上，趕緊將白車拉起，搶救被重壓的維修人員；原PO也在貼文寫下「希望大家工作時都要注意安全！」。

其他同事看見該維修人員被壓在車底，趕緊呼救一同將車抬起救人。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

畫面一出，網友紛紛留言表示「這下完了！下半身都完了！」、「調皮阿，沒事亂摸」、「同事不錯動作很快」、「根本腦子有洞，不跑在幹嘛」、「最討厭這種升降機，就是這麼危險」、「去拉幹嘛，公司會賠車，人就難講了」、「到底是什麼自信，自己能拉得住車的重量」、「為何都會有人覺得抓得住？」。