尼泊爾調高燃料零售價 漲幅最高12.5％ 23:332022/05/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國營的尼泊爾石油公司（NOC）基於油價上漲，23日宣布調高燃料零售價，升幅最高12.5％，此舉將加重通膨憂慮。NOC透過聲明表示，1公升汽油將調漲至180尼泊爾幣（約1.45美元），漲幅為5.8％，15.4公斤桶裝瓦斯漲幅12.5％。 滬指開盤漲10點 深成指漲0.55％ 全國碼頭工會 盼港埠業務費調漲20％ 恒指半日漲368點 小米漲近5％ #尼泊爾 #漲幅 #調高 #零售價 #NOC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指收漲1.6％ 本周累漲2％ 17:522022/05/20 財經 屏市事業廢棄物收費 6月起微調1.86倍 04:102022/05/22 地方新聞 11年來首次 生乳收購價漲2元 04:102022/05/21 財經焦點 滬指半日漲1.1％ 深成指漲1.3％ 13:062022/05/20 財經 加州最低時新 明年起升至15.5美元 04:102022/05/14 全球財經 《日股》日股今漲幅飆1個半月高 周線仍翻黑 15:392022/05/13 財經 桂盟調漲售價 力保毛利率 04:102022/05/19 證券．權證 《國際經濟》10年之最 星國4月核心CPI年增3.3% 15:482022/05/23 財經 慧洋-KY：船舶換約漲幅上看四成 04:102022/05/21 財經要聞 慧洋董座藍俊昇：船舶換約漲幅上修至4成以上 14:462022/05/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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