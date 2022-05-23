國營的尼泊爾石油公司（NOC）基於油價上漲，23日宣布調高燃料零售價，升幅最高12.5％，此舉將加重通膨憂慮。NOC透過聲明表示，1公升汽油將調漲至180尼泊爾幣（約1.45美元），漲幅為5.8％，15.4公斤桶裝瓦斯漲幅12.5％。