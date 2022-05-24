每兩個月對獎一次的統一發票是不少民眾賺零用錢的好機會，獎金從200元到1千萬元不等，過去曾有人只花1元用電商券換茶葉蛋，就中了200萬大獎，但顯然不是人人都有這麼好的運氣。近日有一名網友就表示，自己日前看到1、2月中獎清冊，發現有人只花50元買麥當勞就幸運中1千萬獎金，讓他十分好奇究竟買哪些東西會較容易中獎，掀起不少討論。

有名網友近日在社群網站Dcard發文，貼出1、2月份的統一發票中獎清冊，發現很多人只花了小小金額就中了1千萬元的特別獎，讓他覺得十分羨慕，直呼「我也好想體驗看看天選之人的滋味」，好奇的問大家:「中獎發票都是買什麼東西啊？有沒有買什麼東西最容易中獎的卦？」

貼文一出，引來網友們留言，分享自己中發票的幸運故事，「我買全聯的發票中過兩次，而且沒有間隔很久」、「連續兩個星期二在同一個時段去同一間全家買涼麵，59元，各中200元」、「我1-2月買麵包150中4000元」、「我也是1+1的發票中的，雖然只有200塊，不過還是很開心」、「我男友天天喝清心，連續三期中獎了」。

另外，也有網友指出，「我中的都是去小7或全家買東西，而且是用載具，雲端發票好像中獎機率會比較高」、「自從用載具之後連中6次發票」

但也有網友發現，中1千萬元特別獎的幸運兒，其實消費金額平均來講都很低價。根據財政部公布的「111年01-02月特別獎、特獎中獎清冊」可以發現，千萬大獎的得主，消費商品大多是低價格的商品，其中一名幸運兒在「瓶瓶罐罐容器專賣」消費7元，就中了1千萬元，11名得主中，只有兩名是消費超過千元的。