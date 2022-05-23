網紅黃琳不但外型亮麗更有火辣身材，加上神似女神楊穎的姣好五官，被網友封為「台版Angelababy」，大學時多次登上PTT表特板，有「世新女神」美稱。日前黃琳分享她跑去吃火鍋的絕美影像，火紅比基尼包不住她的傲人曲線，讓所有網友大噴鼻血直喊：「妳比麻辣湯底還辣！」。

黃琳前(21)日在IG分享她吃火鍋的影片和照片，寫道：「誰說吃火鍋一定要包緊緊？吃的火辣當然也能穿的性感阿！」；只見她身穿一套火紅冶豔的編織泳裝，水汪大眼搭配美人痣散發魅惑電力，美食當前讓她自然綻放燦笑容，加上白皙肌膚以及超犯規渾圓UU，性感指數完全爆表。

她說：「好久沒吃麻辣鍋真的太過癮，把壞心情捲進仙氣三拼的和牛！」，畫面中她拿著筷子身體前傾吃鍋，比基尼包不住的魔鬼身材像要掉出來，網友看了噴鼻血暴動直喊：「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「女神吃鍋，還不跟上」、「好迷人喔」、「火鍋在哪裡」、「怎麼可以這樣」、「大過頭，我說火鍋」、「太美了，我瘋了」、「這…比臉還大」、「比麻辣湯底還辣」，連網紅「一隻阿圓」看了也驚呼：「太辣了！」。

黃琳去(2021)年發行第二張單曲《COMFORTABLE》，在各音樂串流平台都有上線；專輯封面是黑白的兔女郎造型，歌曲中嗓音慵懶迷人，意外讓人發現黃琳也擁有好歌喉，有顏值又有才華；歌詞裡提及面對「渣男」的行為，喊錯女友的名字等行徑，還傻傻地相信對方，要假裝沒聽見、跟著對方演戲等行為，最後還是要直接表達自己的「不舒服」情緒，唱出現代女孩對感情的直率態度。

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