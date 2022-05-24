波音公司的AH-6「小鳥」(Little Bird)直升機是一種小而靈活的輕型攻擊直升機，它的馬力十足，可以攜帶5名特種作戰人員進入戰鬥，因此美軍特種作戰司令部相當喜歡。然而它存在一個問題，就是飛行速度太慢了，無法跟上美國陸軍未來直升機計畫的目標。現在非官方機構提出一種新的升級計劃，改用混合動力(Hybrid power)。

小鳥直升機有許多好處，可以直接降落相當當窄小的區域，一直都是特殊作戰單位相當倚重的載具。營運商已經多次升級，比如主旋翼從四片葉增加到五片，再到六片槳葉，而且改用新式複合材料以減輕了重量，並加強了機身。今年，波音公司為AH-6升級下一代戰術無線電系統。到了明年還將升級其感測器套件。

然而太小的機體無法更換大型引擎，因此它的動力系統可能已達到上限，而美軍特種作戰部隊旋翼機項目執行長傑夫•唐納(Geoff Downer)表示，未來美軍新直升機飛行速度必須達到180節(333公里/小時)以上，最好接近200節(370公里/小時)或更高的速度。

唐納在特種作戰部隊工業會議上說：「我最擔心的是，我們正在使我們的機隊以 200 節以上的速度飛行，而我竟有一架飛行速度只為80節(148公里/小時)以上的直升機。」

註：AH-6的資料極速為150節(277公里/小時)，不知為何該篇新聞將AH-6報為80節。

目前美國特種作戰司令部的機隊中有UH-60黑鷹(Blackhawk)與CH-47契努克(Chinook)，它們的角色可能會被研發中的未來長程強襲機(FLRAA)和未來的攻擊偵察機(FARA)所取代，但是這2種未來直升機的體型都沒有「小鳥」那麼輕巧。

之所以沒有「小鳥」的後續機場，部分原因是資金問題。因為美國陸軍已不使用「小鳥」，因此只有特種作戰司令部有這個要求。陸軍特種作戰部副司令克萊頓•哈特馬赫少將(Clayton Hutmacher)就在2016年表示，「如果它(AH-6)是陸軍通用的，那麼它的升級費用可以較低。」

唐納提出一種新的升級方法，就是混合動力。他表示混合動力可以使小鳥有機會飛的更快，因為它會降低旋翼速度，這可以通過減輕一些阻力來提高飛機的速度。