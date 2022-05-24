書摘精選》不定的環境中 信任和利用自己的直覺

我在開發這六條原則時，慢慢領悟到可以將它們歸納成三類，這樣更方便大家了解與落實，分別是知曉（Know）、準備（Prepare）、行動（Act）。

（1）知曉：在個人安全方面，知曉意味真正看清楚、理解自己所處的環境，以及正在這個環境裡發生的事。遺憾的是你身邊絕大多數人並不理解，這本書的目的就是要確保你不要和他們一樣糊塗。為此，你需要知道第一條原則（保持情境覺察）和第二條原則（信任和利用自己的直覺），同時明白這兩條原則絕對不可或缺，因為少了它們，你就是個睜眼瞎子；為了確保安全所盡的一切努力，都是建立在這兩項基礎之上，所以它們在本書中佔據的篇幅最長。

（2）準備：了解威脅與潛在的威脅，也使你能了解現在是否需要關注某些事物。假如答案是肯定的，那你又應該如何因應。很多人離確保自身安全只差一步，就是因為他們缺少周詳的實踐程序。第三條原則（判斷自己是否遇到問題）和第四條原則（擬定計畫），讓你做好萬一需要採取行動時的準備，如此一來，就能塑造比較確定的結果。

（3）行動：如果身處威脅之中，或是面對潛在的威脅，我們最終必須採取行動去化解。第五條原則（果斷行動）和第六條原則（兩個R）只是解除或避免危機的最終行動步驟，卻是最容易同時又可能是最困難的行動。假如你遵照本書的原則行事，果斷行動就是最簡單不過的事。如果你了解自己的處境，也有了計畫，那麼行動就是清楚明確、直接了當的作為，因為你已經做好功課，接下來的只是落實計畫。第六條原則（兩個R）教你的第一點是重整旗鼓（regroup），也就是危機過後立刻進行評估，起碼要決定下一步需要做什麼，而此舉拉開的距離也就等於安全。第二個R是復原（recover），很多人覺得這很困難，尤其是過程中涉及暴力的情況。儘管如此，事件過後重返身心健康的歷程中，有個關鍵因素就是聯繫權威與尋求支持（專業的或私人的支援）。危機過後，我們務必繼續好好生活下去，你值得盡可能恢復到原來的狀態。閱讀本書中探討這些原則的部分時，你會常常見到這個符號：它的意思是請讀者停下來思考某個主題，或是在繼續往下閱讀之前，先完成某項建議。為了從本書獲取最大利益，我鼓勵讀者花一點時間照著做，如果跳過這個符號，就喪失了誠實自我評估的機會。反之，如果你碰到這個符號時確實停下來，完成書中建議的事項，很可能會驚喜的探知某些關於自己的事。工具除了為個人安全而制定的原則之外，我還設計了六種工具，以不同的方式增加你的安全。這些工具沒有排列先後順序，也不必同步使用，它們是隨時可以運用的資源。

工具一（有備無患）就是在事情發生以前做好萬全準備。你需要特別考慮住家的部分，牆裡頭可以安置最重要的東西和保護安全所需的一切物品。關鍵是了解住家的強項和弱點，另外還要搭配不偏不倚的評估、審慎的規劃，以及事先預演危機情景。我也會在這部分探討大眾交通工具、武器和防身訓練。

工具二（減少成為靶子的隱患）的設計宗旨是要讓你知道：你所穿的衣服、你的舉動，甚至你走路的方式，全部都會向四周的人傳遞訊號。雖然安全的基礎是前述的六條原則，但你只要做幾個簡單的選擇，就能大幅降低自己被惡人當作「靶子」的隱患。

工具三（武裝威脅和激進槍手）是比較特殊的項目。如果你是美國人，就比其他任何已開發國家的人民更需要擔心這一點。萬一發生罕見而不幸的事件，激進槍手這個工具會幫助你迅速評估處境與採取行動，拯救自己的性命。

工具四（減少留下個人資訊足跡）會讓你震驚，你一定不知道自己經由手機或咖啡店等網路熱點，暴露了多少私生活。更重要的是，學習這項工具之後，你就能掌握足夠資訊，知道如何避免不經意洩露個人細節給罪犯。

工具五（網路到面對面約會）並非關於你的網路個資，也不是教你如何認識別人，而是告訴你從數位互動過渡到真人見面時，應該了解哪些重點。因為這是你的人生，不應該浪費在錯誤的人身上，也不該為了這樣的人冒險。

工具六（旅行規劃）包括出差洽公或私人度假，可以幫助你完成一些任務，例如評估目的地、選擇旅館和房間、觀光攬勝的考量，以及離家時若碰到緊急情況如何處理。

（摘自原則二：信任和利用自己的直覺）

(本文摘自《最強自保手冊》/時報出版)

【內容簡介】不確定的環境，我們要如何自保

「小心」「注意安全」「多保重」，是我們常掛在嘴邊的叮嚀，我們應該怎麼做才能保護自身安全？美國空軍資深特種部隊出身的丹恩．席林，透過他多年作戰經驗，說明如何以情境覺察和直覺來辨識和躲避危險。

本書提供簡單、容易執行的自保六條原則與六種工具，包含如何解析自己身處什麼環境？身邊有什麼人？附近正在發生什麼事情？陌生人的肢體語言和臉部表情是如何？你就能啟動潛意識的警示，擬定計畫，避開危險以求自保。

不管是居家日常、搭乘大眾運輸工具或走在路上，只要多留意幾個關鍵地方，多做些準備，就能應對大大小小危機，減少危險因素，自己的人身安全自己守護！

【作者簡介】丹恩．席林（Dan Schilling）

從事特種作戰30年，於全球各地執行戰鬥和祕密任務，創辦並指揮兩支特種作戰中隊，包括美國最隱密的特種任務單位。席林曾參與美國中央情報局、聯邦調查局、國家安全局的行動，打擊國際恐怖分子，遏止生物武器和核子武器擴散。席林熱愛追求刺激，他是專業示範跳傘員，創下24小時內跳最多次低空跳傘的金氏世界紀錄，也是高山速降傘飛行員。目前席林致力推廣「覺察與直覺的力量」，使世界變得更安全。請讀者到席林的網站POA.org，學習更多關於個人安全的知識。

【譯者簡介】李宛蓉

主修新聞、大傳，從事翻譯工作近三十年，已出版譯作六十本。