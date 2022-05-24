保護個人資訊

PII（personally identifiable information，個人識別資訊）是一個含意廣泛的字眼（唸作「P、I、I」或「拍」，要看你是電腦高手或平凡人而定），指的是能夠辨識你的身分或是找出與你相關事物的個人資訊。在經常爭辯其確實意義的專家眼中，這是個敏感話題，已經導致大西洋兩岸的美國和歐盟之間的摩擦（因為兩方都需要吵架的藉口）。美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and Technology）將個人識別資訊定義為可以用來追蹤身分的任何事物（社會安全號碼、生日、出生地 等等），以及可以用來連結你這個人的任何資訊，譬如你的雇主，或是金融、醫療方面的記錄。歐盟避用「個人識別資訊」，比較喜歡使用「個人資訊」，用的範圍也比較廣，所以連網路IP（網際網路協定位址）這麼簡單的東西，也被視為敏感資料。總之，你只要明白在美國「個人識別資訊」比較通用，而歐洲則多採用「個人資訊」即可。對於你我而言，從保障個人安全的角度來說，個人識別資訊就是任何能夠拿來辨識你的身分、找到你、瞄準你的資訊。你要這樣想：假如個人識別資訊可以拿來辨識你的身分，以及知道在什麼時間可以去哪裡找到你，那麼保護這項資料就變得很重要了。畢竟你不會把個人的蛛絲馬跡呈給連續殺人犯邦迪，所以也不要呈給陌生人。你也可以把自己的個人識別資訊想成個人資訊足跡，和個人碳足跡的想法類似，你的目標應該是減少足跡，減到越少越好。由你的行動所組成的個人識別資訊，每一天都放送到全世界（可能是你自帶的身分或在網路上可取得的資料）。想要減少碳足跡，你必須採取一些看似微小但刻意為之的行動，才能幫助改善環境，同理，減少個人識別資訊足跡有助於減少你的個人安全風險。

保護資訊的一般原則

你的個人資訊大致有三類漏洞。第一類是實體的，別人可以看見或偷走的有形物件，例如皮夾、晶片卡（刷了就能進入特定建築物）、手機、平板電腦、筆記型電腦等等。第二類是含有你個人識別資訊的設備漏洞，譬如你在使用缺乏安全防護的網路時，駭客伺機入侵你的手機或電腦。前兩類是從你那裡偷走個人資訊，然後再利用這些資訊進一步竊盜，或針對你這個人犯案。第三類漏洞不然，實際上是你送給別人的禮物，對象無處不在，那就是⋯⋯你免費和世界分享的資訊。我之所以說禮物，是因為你自己把資訊拱手讓人，不是別人向你索取。這個禮物還會不斷複製送出，因為一旦上了網，這項資訊就會永遠留在外面的世界，就像核廢料或塑膠，永不消滅。別人拿這樣的資訊來對付你，完全是合法的行為。你自己想想看吧。

實體漏洞

保護個人資訊和電子設備，要從「原則一」做起，也就是情境覺察。當你搭乘火車、公車、飛機時，或是在咖啡店，應該要注意周遭的動態，而不是心無旁騖地滑手機或聽音樂，就能夠防範罪犯和鬼鬼祟祟的傢伙從你肩後偷看。站在目標對象身後偷看以竊取對方個人資料，是最簡單也最不需要技巧的手段。如果你正在使用網路銀行、社群媒體，或是任何呈現你個人資訊的程式，就要特別留心這一點。你要知道螢幕對著哪個方向，如果是在擁擠的地方，譬如地鐵或繁忙的街道上，如果非要查看電話，請嘗試將螢幕盡可能貼近自己的身體。假如你太懶，沒有注意到這些，就該預料到資料會被偷窺，而你自己甚至都不知道。注意你穿著的衣服外面所展示的資訊，脖子上掛著公司出入證就是明晃晃的資訊大放送，同理，信用卡和駕駛執照也不應該露在外面讓人看見。坐在餐廳用餐或到雜貨店買東西時，如果你脖子上掛者透明夾，為了方便起見，一面放公司出入證，另一面放駕照，這麼做無異是對外界傳送你的姓名、你工作的地方、你家的住址。有一天我約人去一家繁忙的餐館吃午飯，短短4秒鐘之內，就捕捉到右圖的資料。沒錯，「不到」4秒鐘。我只是用手機對準那位女士的證件，再拍一張局部放大的照片，就取得了詳細資料，照片拍到的是她公司的出入證。那位年輕的女士根本不曉得，就在她咬一口三明治的時候，而且身邊還坐著兩個懵懂的同伴，她的資訊已經被別人取走（照片已經打了馬賽克，因為這本書是關於好人的書）。此外，我拍的照片甚至不是非法的，只是在公共場所隨手拍的快照。她的同一筆資訊可能也被監視錄影機拍下，看到錄影帶的任何人都能結合臉孔辨識技術，進一步擴充相關個人識別資訊的內容。當我看著這支快樂三人組離開餐館，走到店外取車返回公司時（哪一家公司我也已經知道），我又注意到最後一筆資訊：車子的廠牌、款式、顏色和車牌號碼。

結論當你考量自己的個人識別資訊時，有兩件事最重要。第一是你分享的內容和不分享的內容（這個更重要）必須前後一致，當你將一筆重要資訊放到網路世界裡，譬如你的地址、生日、工作地點，這一放出去就是永遠。所以絕對不要與他人分享，就像你不會把這些資料給邦迪一樣⋯⋯他只需要找到你的地址，一次就夠了。第二是不可預測性。或者換一種方式說，不要與全世界分享你的生活模式。讓人人知曉你幾點上班、幾點回家，每天早上10點在哪裡買咖啡，或是你和朋友下班後去那裡喝酒，等於也在邀請邦迪一起來玩。

(摘自工具四：減少留下個人資訊足跡)

(本文摘自《最強自保手冊》/時報出版)

【內容簡介】不確定的環境，我們要如何自保

「小心」「注意安全」「多保重」，是我們常掛在嘴邊的叮嚀，我們應該怎麼做才能保護自身安全？美國空軍資深特種部隊出身的丹恩．席林，透過他多年作戰經驗，說明如何以情境覺察和直覺來辨識和躲避危險。

本書提供簡單、容易執行的自保六條原則與六種工具，包含如何解析自己身處什麼環境？身邊有什麼人？附近正在發生什麼事情？陌生人的肢體語言和臉部表情是如何？你就能啟動潛意識的警示，擬定計畫，避開危險以求自保。

不管是居家日常、搭乘大眾運輸工具或走在路上，只要多留意幾個關鍵地方，多做些準備，就能應對大大小小危機，減少危險因素，自己的人身安全自己守護！

【作者簡介】丹恩．席林（Dan Schilling）

從事特種作戰30年，於全球各地執行戰鬥和祕密任務，創辦並指揮兩支特種作戰中隊，包括美國最隱密的特種任務單位。席林曾參與美國中央情報局、聯邦調查局、國家安全局的行動，打擊國際恐怖分子，遏止生物武器和核子武器擴散。席林熱愛追求刺激，他是專業示範跳傘員，創下24小時內跳最多次低空跳傘的金氏世界紀錄，也是高山速降傘飛行員。目前席林致力推廣「覺察與直覺的力量」，使世界變得更安全。請讀者到席林的網站POA.org，學習更多關於個人安全的知識。

【譯者簡介】李宛蓉

主修新聞、大傳，從事翻譯工作近三十年，已出版譯作六十本。