日常吃完食物過後，如果沒能適時清潔牙齒，食物殘渣就是形成牙菌斑的口腔細菌最佳養分。當牙菌斑結合食物殘渣與唾液，沿著牙齦線在牙齒表面形成的一層厚膜，就是牙垢。原本容易清除的牙垢若沒能馬上去除，加上唾液中所含的礦物質與口腔內的酸性分泌物產生反應，就會惡化成為包覆牙齒的硬膜，日積月累持續硬化，變成只有牙醫可以去除的牙結石。

目前健保提供給付13 歲以上的民眾，只要繳掛號費，就可以每半年洗牙一次，目的就是希望避免牙結石惡化，導致牙齦紅腫、刷牙時出血，甚至是牙齦退化等蛀牙及牙周病。

●牙醫點出：前齒下排內側、左右兩頰側臼齒 更要好好刷

民眾多半認為，靠耳朵越近的上下最後排牙齒，因為最難刷到，所以應該是牙垢最多的地方。但事實上，只要是牙齒與牙齦交界處以及2顆牙齒的鄰接面，都是牙垢藏匿所在。因此不僅是後排牙齒，每顆牙與牙的縫隙，都必須以牙線或牙間刷徹底清潔，再以軟毛牙刷仔細輕刷每顆牙面與牙縫、齒齦接縫處等，才能「今天的牙垢今天清」，讓牙結石難以附著。

炫晨牙醫師指出，臨床上牙垢最好發的地方，其實出現在口腔內唾液腺周邊，包括舌下、雙頰兩邊腮腺，所以下排牙齒內側與上排左右大小臼齒間，更是牙結石最好發的部位。

牙垢最多的部位(藍色圓框處)，分別是前排下方牙齒內側與兩頰腮腺處大小臼齒間。(資料來源/牙醫師炫晨 示意圖/Shutterstock)

●洗牙完覺得牙縫變大？牙醫：是因為清除了結石、牙齦消腫

有些人洗牙後，覺得刷牙時仍會流血，牙縫也似乎變大了。炫晨牙醫表示，那是因為洗牙清除附著在牙齒及牙齦上的牙結石後，長期被結石佔據的牙縫空間被清了出來。至於刷牙會流血，是因為牙結石造成牙齦發炎腫脹，但在清除結石後，牙齦會逐漸復原，刷牙流血的情形就會逐日改善。