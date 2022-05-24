2022年5月，台灣本土疫情嚴峻，卻也催出遠距醫療新模式：視訊診療。這模式在美國早就很普及，但台灣發展相對較慢，太多長輩不會用，讓指揮中心不得不開放電話問診替代。台灣是科技之島，遠距醫療又具備友善、省成本、零接觸3大優點，為什麼視訊診療的推動卻惹國人抱怨頻傳？

疫情讓數位科技跑更快。知名顧問公司麥肯錫去年發表的一份全球調查顯示，疫情期間人們所形成的線上活動，並在疫後仍會留下來的消費行為，一是生鮮電商，二就是「遠距醫療」。而遠距醫療在全球發展非常快速。

美國因為地大及醫療費用高，在沒有新冠疫情之前，遠距醫療就已經很普及。其次是中國大陸，因為就醫不便及醫療品質良莠不齊，遠距醫療發展也相對較快。至於疫情爆發後，歐洲各國都紛紛開放法規，鼓勵民眾使用遠距醫療，並發展出很好的數位健康及遠距健康照護模式。

由上述例子可知，遠距醫療的發展是全球趨勢，但身為科技之島的台灣卻相對發展較慢。原因在於，許多人第一時間對遠距醫療的聯想是：這是用在偏鄉或離島的不得已（nice to have）的醫療，而非更好（must be）的醫療，甚至連衛生福利部在2022年本土新冠疫情大暴發以前，很可能也是這麼認為的。

此外，台灣都會地區的醫療可近性高，多數民眾不習慣使用遠距診療，包括醫師也是。

儘管衛福部去年公告「因應COVID-19疫情視訊診療作業須知」，將全民納入遠距的視訊診療對象，但網路健康照護平台醫聯網在今年2月發布的去年第四季問卷調查發現，逾92%受訪者有意願用視訊診療，卻僅3％用過視訊診療。

醫聯網分析，原因是相關基礎建設沒有完備，例如：健保卡刷卡、繳費、電子處方箋、缺乏可靠的視訊平台等原因，造成民眾使用視訊診療還很不普及。

(示意圖/Shutterstock)

●遠距醫療是更好的醫療 友善、省成本、零接觸

「但我們認為，遠距醫療是更好的醫療，」醫聯網創辦人王欽堂4月13日在資誠聯合會計師事務所和台灣數位健康產業發展協會共同主辦的數位健康發展關鍵趨勢論壇上時曾這麼說道。

王欽堂說，遠距醫療不只可以運用在偏鄉，也可以運用在都市，甚至有機會能促進醫療分級，讓高齡、身心不便、或慢性病人在家中也能接受醫療照護，不只更友善、省成本，在減少人員移動下，對病毒擴散、減少碳排等都有幫助。

更何況，台灣將步入超高齡社會，醫療照護需求勢必增加，是全民健保的挑戰。王欽堂認為，數位科技導入醫療將是保固健保財務的助力。疫情之後，「零接觸」成為被推廣的衛生行為，遠距醫療的推動將是必然，台灣要急起直追。

以醫聯網過去開發的遠距醫療諮詢平台為例，這是提供民眾一個能向醫師諮詢醫療建議，或重大疾病需尋求第二意見者，能快速得到解答的平台。民眾可選擇以圖文、電話、或視訊方式向醫師諮詢。目前已經服務全球超過20個國家。

王欽堂說，雖然醫師在線上不會替病人開藥，但病人可以在跟醫師談完後，再決定是否進一步就醫掛號，或直接去社區藥局購買非處方的指示用藥。新冠疫情爆發後，平台的流量比過去增加88％，諮詢量也節節成長。

「可見即便疫情過去，遠距醫療也還是一個好的醫療方式，」王欽堂說。

●疫情催出視訊診療 卻出現醫病抱怨頻傳

不過，今年國內疫情持續攀峰，本土病例已累計突破80萬例，各醫療院所都面臨醫療量能不足以應付新冠病患或疑似病患的窘境，催出指揮中心開放視訊診療給居家隔離、自主防疫、居家檢疫、及65歲以上快篩陽性民眾，由遠端醫師確認「快篩陽即確診」，並開藥請患者的親友幫忙領藥。

健保署也為了讓醫病都能方便視訊診療，加速推動虛擬健保卡，並簡化及縮短申請程序，讓病人看診時秀出虛擬健保卡的QR Code圖片給醫事人員掃描讀取，就可如同刷實體的健保卡來看病。

然而，視訊診療需求直線上升的同時，不是視訊診療預約額滿，就是老人家不諳網路，導致視診冗長、無法及時掛號。醫療院所端收費不易，或者遇到病人診後不付費，讓提供服務的醫療人員也很頭大。

在醫病抱怨頻傳的慌亂之中，指揮中心不得不再開放電話問診輔助視訊診療，另有醫療院所乾脆採用社交通訊軟體LINE、會議軟體ZOOM作為看診工具，但這些來自境外的軟體，伺服器都在國外，便宜行事恐影響全民個資安全。

●專家籲衛福部訂資安標準 讓企業發展視訊診療工具

為此，前科技部長、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基日前才發函至衛福部，呼籲政府重視「視訊診療門診」使用工具的安全，建議訂定資安標準，才能維護國人就醫權益及個人醫療資料安全。

陳良基表示，台灣身為科技之島、資通訊強國，政府除了要作法規的修訂之外，更應開放民間企業申請提供符合資安標準的視訊工具，分流醫療量能、共同抗疫。

例如：醫聯網最新開發的視訊診療系統，具備代收費用、智慧預約、動態候診、醫病互動等模擬實體門診的功能，並且強調資安及病患隱私，目前已有全台200間醫療院所啟用。

如果政府有心推動遠距醫療，唯有讓更多企業投入，開發出好的遠距醫療產品，可結合虛擬健保卡、電子處方箋、及電子支付等，才有機會讓民眾對視訊診療的接受度愈來愈高、愈來愈習慣使用，甚至成為未來看病方式的新選擇。