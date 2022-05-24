亞洲換心權威、振興醫院院長魏崢也確診了，他在第一時間發訊給院內同仁，分享自己罹病經驗，在400多字短文中，提醒3大重點，並建議員工如也染疫，可多吃8種容易下嚥的食物、3種能舒緩不適的藥物。

據了解，魏崢5月15日PCR結果陽性，確診染疫，主要症狀為喉嚨發炎、喉嚨痛到喝不了水，還一度發燒到38.5度。他在給院內同仁的短信中提及，「Omicron病毒非常容易傳染，最近員工很多染疫，我也不例外，雖然多是輕症，但有時候也非常不舒服。」他首先提醒，在染疫生病之際，最需要注意的3大重點是：

▸重點1：水分供應充足。

▸重點2：藥物使用無虞。

▸重點3：充分的營養補充。

魏崢指出，「這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行，在此提供一些個人經驗供大家參考」，建議同仁多多食用比較不刺激又容易下嚥的滑潤食物，例如：（1）木瓜、（2）牛奶（少糖）、（3）原味優格、（4）豆花、（5）布丁、（6）蒸蛋（不要太鹹）、（7）白煮蛋的蛋白、（8）橄欖油或苦茶油等。

此外，務必充分補充水分，才能化痰，如果喝清水容易嗆到的話，可以木瓜牛奶或豆花代替，吞服藥物時亦然。

至於藥物部分，退燒止痛首用普拿疼，每天不要超過5顆，但它不具消炎作用；對喉嚨嚴重發炎者，celebrex效果可能更好，但每天不要超過2顆；Brown mixture則可以止咳化痰。魏崢提醒，如果有自己無法處理的狀況，尤其呼吸困難，請馬上掛急診。