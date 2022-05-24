心一跳，胸就開始煎熬！現在身邊人一一確診，聽説除了咳嗽、打噴嚏等類似感冒的症狀外，也有不少人有胸悶心悸的經驗，到底飲食上有沒有什麼好方法來緩解胸口的疼痛，好食課Lexie營養師，教大家怎麼吃來緩解胸悶的不適！

確診後會胸悶，其實有很多原因參雜其中，可能單純只是壓力大，焦慮使得胸口悶，也可能是染疫後心肺功能受影響所導致。飲食上可多吃具有抗氧化、抗發炎，或對於維護心血管健康有幫助的營養，除了舒緩壓力外，也保護我們的心臟！

●飲食：

1.鮭魚：

富含ω-3脂肪酸，可幫助身體抗發炎，也具有舒壓、消除焦慮的效果，其他富含ω-3脂肪酸的食材也包含亞麻仁油、核桃、鯖魚。

2.雞胸肉：

富含精胺酸，能促進體內一氧化氮的製造，幫助血管放鬆，具有改善心絞痛等胸痛症狀的作用，其餘富含精胺酸的食材包含乳製品、南瓜籽、小麥胚芽。

3.堅果：

維生素E具抗氧化作用，可幫助減少自由基生成，並維護細胞膜完整性，可幫助維持心血管健康！可於植物油及堅果中獲得。

4.芭樂：

含有高量的維生素C，可與維生素E一同幫助身體抗氧化，減少身體發炎情形！其餘富含維生素C食材：奇異果、甜椒、小番茄。

5.綠葉蔬菜：

綠葉蔬菜富含鎂，助於維持心臟、肌肉及神經的正常功能，也可調整情緒，舒緩緊張感。

(圖/好食課提供)

●保健食品可選擇：

1.魚油：

除了飲食攝取外，想額外補ω-3脂肪酸可靠吃魚油來補充，幫助減緩發炎情形！

2.綜合維他命：

一次提供給你全部的維他命，除了維生素C及E能幫助抗氧化以外，B群能維持身體正常代謝，並提升免疫力及抗壓性。

3.CoQ10：

CoQ10為人體可自行製造的抗氧化劑，是參與人體能量代謝過程中重要的輔酶，目前有學者認為CoQ10具確診後心肌炎的預防功效。

還是要提醒的是，如果胸悶十分嚴重，仍請儘速就醫！保健食品也請依照藥局或瓶身建議做食用，不可為增加效力而多吃！